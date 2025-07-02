У Верховному Суді затвердили справедливе покарання жорстокому запорізькому вбивці трьох родичів

У судах всіх інстанцій прокурори довели, що засуджений у вересні 2022 року проник на територію домоволодіння свого батька та сокирою наніс множинні тілесні ушкодження батькові, дідусеві та бабусі. Від отриманих травм вони померли на місці.

Доведено, що засуджений хотів викрасти їхнє майно.

За принципової позиції прокурорів Офісу Генерального прокурора Верховним Судом залишено без змін призначене покарання у виді довічного позбавлення волі за вбивство родичів і намагання заволодіти їх майном (ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 185, п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України).

Наразі чоловік відбуває призначене судом покарання. Свою вину засуджений визнав.

Офіс Генпрокурора