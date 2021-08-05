У виготовленні та розповсюдженні порно поліція Кривого Рогу викрила двох містян

17-річний хлопець та його 21-річна подруга займалися виготовленням та розповсюдженням порнографічної продукції на одному із Телеграм каналів.

Так, 5 серпня співробітники Криворізького районного управління поліції, спільно з полком поліцією особливого призначення, під процесуальним керівництвом прокуратури провели ряд санкціонованих обшуків за місцями мешкання організаторів незаконної діяльності. Ними виявилися неповнолітній місцевий мешканець та 21-річна містянка.

Приміщення квартир були облаштовані комп’ютерною технікою та іншими приладами, які безпосередньо використовувались для виготовлення та розповсюдження порнографічної продукції через мережу Інтернет.

Обшуки відбувались на території Покровського та Софіївського районів. За результатами проведених слідчих заходів правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, системний блок, жорсткі диски, веб-камери, мобільні телефони та банківські картки.

Все вилучене направлено для проведення експертних досліджень. Після проведення яких буде вирішено питання про повідомлення зловмисниками про підозру.

На теперішній час триває досудове розслідування в рамках кримінального провадження відкритого за ч. 3 ст. 301 Кримінального кодексу України (ввезення, виготовлення, збут й розповсюдження порнографічних предметів). Санкція статті передбачає покарання до семи років позбавлення волі.

Поліцейські проводять комплекс оперативних заходів, направлених на встановлення всіх осіб, причетних до організації незаконної діяльності.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Криворізького районного управління поліції