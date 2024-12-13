У військові частині на Львівщині викрито схему розкрадання пального

За процесуального керівництва Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону повідомлено про підозру організованій злочинній групі у складі виконувача обов’язків начальника складу паливно-мастильних матеріалів, начальника сховища пального, двох солдатів та місцевого мешканця за фактом викрадення військового майна в умовах воєнного стану (ч. ч. 2-5 ст. 27, ч. 4 ст. 410 КК України).

За даними слідства, начальник складу дав вказівку солдатам щоденно зливали пальне у резервуари та вивозити з території частини до приватного будинку, власник якого підшукав клієнтів і продавав товар. Зароблені гроші спільники розподіляли між собою.

Встановлено, що таку злочинну схему підозрювані налагодили цьогоріч у квітні, а щомісяця їм вдавалось реалізувати близько 20 тонн паливо-мастильних матеріалів. Орієнтована вартість однієї тонни сягала 37,5 тисяч гривень.

Під час 19 санкціонованих обшуків у помешканнях фігурантів та їх автомобілях знайдено і вилучено гроші, понад 5 тонн палива і документи, які підтверджують їхню протиправну діяльність.

Наразі прокурори подали до суду клопотання про обрання для них запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. Перевіряється причетність інших осіб.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Теруправління ДБР у Львові за оперативного супроводу ДБР.

Довідково: санкція статті передбачає від 10 до 15 років позбавлення волі.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону