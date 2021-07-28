У військовій частині у Львові на хабарі затримали офіцера
На Львівщині співробітники Служби безпеки України викрили факт вимагання військовослужбовцем хабарів. За «винагороду» начальник інформаційно-аналітичної групи однієї з військових частин вирішував кадрові питання.
Оперативники спецслужби встановили, що зловмисник гарантував вплинути на прийняття позитивного рішення щодо переведення офіцера по службі. А саме – на посаду в інший “перспективніший” регіон, повідомили у СБУ.
Свої «послуги» чоловік оцінив у 4 тис. доларів США.
Правоохоронці затримали хабарника на гарячому в порядку ст. 208 КПК України під час одержання усієї суми неправомірної вигоди.
Зловмиснику готується повідомлення про підозру за ч.3 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України.
Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення.
Операція з викриття зловмисника проводилась спільно зі слідчими Нацполіції під процесуальним керівництвом Львівської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону. // ДілоTweet