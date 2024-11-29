У військових, які самовільно залишили частини, є час до 1 січня, щоб повернутися

У військових, які вперше самовільно залишили місце несення служби, є місяць – до 1 січня 2025 року, щоб повернутися без настання кримінальної відповідальності відповідно до нового закону.

Про це в телеефірі повідомила радниця директора Державного бюро розслідувань з комунікації Тетяна Сапьян, передає Укрінформ.

«Якщо ви пішли в СЗЧ як військовослужбовець, то у вас є можливість повернутися у військову частину з кінця листопада до 1 січня нового року, тобто за місяць.

Після того, як ви повертаєтеся на місце своєї служби, командир має 72 години для продовження дії контракту або поновлення вас на службі.

Поновлюються грошові, продовольчі і речові виплати, а також пільги і соціальні гарантії.

Коли військовий повернеться до своєї військової частини, він зобов’язаний повідомити орган досудового розслідування або військову службу правопорядку про те, що військовослужбовець повернувся захищати кордони України. Такий алгоритм дій на сьогоднішній день», – розповіла вона.

Як повідомляв Укрінформ, 21 листопада Верховна Рада ухвалила закон № 12095 про добровільне повернення на службу тих, хто вперше самовільно залишив військові частини або дезертирував.

Згідно із документом, розпочаті кримінальні проваджені щодо кримінальних правопорушень, передбачених статтями 407 і 408 Кримінального кодексу України, відносно військовослужбовців, які вперше самовільно залишили військові частини чи місця проходження служби або дезертирували і добровільно прибули та висловили готовність про продовження проходження військової служби, не є підставою для відмови у продовжені військової служби таких військовослужбовців та дії їхнього контракту.