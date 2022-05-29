У використанні коштів від збуту наркотиків підозрюють «смотрящого» у Київському СІЗО та його спільникыв

Частину отриманих від збуту наркотиків коштів фігуранти витрачали на розвиток «бізнесу», решту – на поповнення «общаку».

Викрили та отримали докази причетності групи осіб до протиправної діяльності оперативники Департаменту стратегічних розслідувань та слідчі Головного слідчого управління Національної поліції.

Встановлено, що один із так званих «смотрящих» за Київським СІЗО, маючи авторитет і вплив на арештантів та осіб, що звільнилися з місць утримання, організував канал постачання наркотиків до ізолятора. Передавали «товар» на територію установи через «перекиди», а потім збували серед утриманців. Частину коштів використовували на розвиток наркобізнесу, решту — на поповнення «общака».

На підставі отриманих доказів за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора так званому «смотрящому» та двом його наближеним особам повідомили про підозру за ч. 2 ст. 306 (використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, прекурсорів, отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів) Кримінального кодексу України.

Раніше у цій справі про підозру було повідомлено організатору протиправної діяльності та п’ятьом учасникам злочинної групи. Дії підозрюваних кваліфікували за статтями:

— 255-1 (встановлення або поширення злочинного впливу);

— 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів);

— 321(незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту або збут отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів) Кримінального кодексу України.

Заходи з викриття проводилися спільно зі співробітниками Київського СІЗО.

За скоєне фігурантам може загрожувати до 15-ти років ув’язнення.

Національна поліція України