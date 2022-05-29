У використанні коштів від збуту наркотиків підозрюють «смотрящого» у Київському СІЗО та його спільникыв

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Частину отриманих від збуту наркотиків коштів фігуранти витрачали на розвиток «бізнесу», решту – на поповнення «общаку».

Викрили та отримали докази причетності групи осіб до протиправної діяльності оперативники Департаменту стратегічних розслідувань та слідчі Головного слідчого управління Національної поліції.

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Встановлено, що один із так званих «смотрящих» за Київським СІЗО, маючи авторитет і вплив на арештантів та осіб, що звільнилися з місць утримання, організував канал постачання наркотиків до ізолятора. Передавали «товар» на територію установи через «перекиди», а потім збували серед утриманців. Частину коштів використовували на розвиток наркобізнесу, решту — на поповнення «общака».

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На підставі отриманих доказів за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора так званому «смотрящому» та двом його наближеним особам повідомили про підозру за ч. 2 ст. 306 (використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, прекурсорів, отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів) Кримінального кодексу України.

Раніше у цій справі про підозру було повідомлено організатору протиправної діяльності та п’ятьом учасникам злочинної групи. Дії підозрюваних кваліфікували за статтями:
— 255-1 (встановлення або поширення злочинного впливу);
— 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів);
— 321(незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту або збут отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів) Кримінального кодексу України.

Заходи з викриття проводилися спільно зі співробітниками Київського СІЗО.

За скоєне фігурантам може загрожувати до 15-ти років ув’язнення.

Національна поліція України

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