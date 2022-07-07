У викраденні і жорстокому поводженні з журналістом підозрюється керівник незаконно створеної військової адміністрації

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури громадянину України заочно повідомлено про підозру у жорстокому поводженні з цивільним населенням та інших порушеннях законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, підозрюваний, обіймаючи псевдопосаду керівника незаконно створеної новокаховської військово-цивільної адміністрації, за попередньою змовою з «радником голови ДНР», який фактично керує діями НЗФ на території Каховського району, надав вказівку викрасти журналіста Херсонської обласної газети «Новий день» через його професійну діяльність та громадянську позицію.

12 березня 2022 року представники ЗС РФ та учасники незаконного збройного формування, застосовуючи фізичну силу, затримали журналіста і перевезли його в приміщення раніше захопленого райвідділу поліції. Там потерпілого прикували кайданками до батареї, допитували, погрожували розправою, били та незаконно утримували впродовж тижня. Згодом його відпустили. Внаслідок таких дій журналіст отримав тілесні ушкодження різного ступеню.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Головного управління Нацполіції в Херсонській області.

Нагадаємо, раніше так званому «раднику ДНР», який фактично керує незаконним формуванням на території Каховського району, повідомлено про підозру у жорстокому поводженні з цивільним населенням та інших законів та звичаїв війни.

Офіс Генпрокурора