У Вільногірську за спричинення смертельних травм містянину затримали 34-річного чоловіка

Конфлікт між чоловіками переріс у бійку, під час якої потерпілий отримав тяжкі тілесні ушкодження. Від отриманих травм потерпілий помер.

Поліцейські відділення поліції № 4 Кам’янського РУП встановили обставини злочину: підозрюваний прийшов додому до потерпілого, аби з’ясувати стосунки. Між ними виникла сварка, під час якої гість побив 50-річного чоловіка до смерті.

30 листопада за погодженням з Жовтоводською окружною прокуратурою фігуранту повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження). Санкція статі передбачає позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Кам`янського РУП