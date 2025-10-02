У Вільногірську жителя Кам’янського району затримали за підозрою в умисному вбивстві
Під час конфлікту підозрюваний задушив потерпілого.
Злочин стався 28 вересня в одному з гуртожитків міста. Правоохоронці встановили, що 31-річний чоловік прийшов у гості до свого родича. На одному з поверхів між ним та 64-річним мешканцем гуртожитку виник конфлікт, у ході якого підозрюваний задушив потерпілого. Після скоєного зловмисник втік з місця злочину.
Поліцейські відділення поліції № 4 Кам’янського районного управління поліції опитали можливих свідків та очевидців і оперативно встановили фігуранта, причетного до злочину. Ним виявився 31-річний раніше судимий житель Кам’янського району.
Йому повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України, та обрали запобіжний захід — тримання під вартою.
Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області
за матеріалами Кам’янського РУП
Tweet