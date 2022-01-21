У вимаганні грошей від іноземних студентів за невиселення з гуртожитку підозрюється екскерівник харківського вишу

За процесуального керівництва Салтівської окружної прокуратури м. Харкова повідомлено про підозру колишньому ректору одного з вищих навчальних м. Харкова за фактом одержання неправомірної вигоди службовою особи, поєднаного з вимаганням (ч. 3 ст. 368 КК України).

За інформацією керівника окружної прокуратури Руслана Скуратовича, досудовим розслідуванням встановлено, що наприкінці 2021 року ректор одного вищих навчальних закладів м. Харкова вимагав від групи іноземних студентів 17 тис. грн за проживання у гуртожитку. Службовець попередив студентів, що у разі несплати він ініціює їх виселення.



Крім того, ректор систематично дзвонив студентам та направляв повідомлення щодо необхідності передати йому гроші.

23 грудня 2021 року представник іноземної групи студентів передав ректору 17 тис. грн.

Досудове розслідування проводять слідчі слідчого відділу Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області, оперативний супровід здійснюють співробітники Управління СБ України в Харківській області.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури