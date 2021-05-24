У Вінниці нетвереза водійка збила 13-річного хлопця на тротуарі (відео)

Сьогодні, 24 травня, вранці у Вінниці хлопчик потрапив під колеса іномарки. Його забрала швидка допомога. Водійку відвезли у наркодиспансер. В обідню пору ми дещо з’ясували про жінку за кермом. Є інформація, що вона має психічні порушення та п’яна вкрала ключі від авто.

Аварія сталася близько 9.30 по вулиці Івана Богуна.

— 43-річна жінка за кермом автомобіля «Хавал» не впоралась з керуванням, виїхала на тротуар та збила дитину. За попередніми даними, хлопчик отримав травми та його госпіталізували у лікарню, — розповідає журналістці «20 хвилин» пресофіцер відділу комунікації вінницької обласної поліції Ірина Добровольська.

Вона додала, що на місці працює слідчо-оперативна група.

Ситуаційний центр виклав відео моменту аварії:



— Водійку повезли у наркодиспансер для освідування на стан сп’яніння. Результатів поки що немає, — сказали у відділі комунікації.

Тим не менше, журналісту 20minut.ua з власних джерел в поліції вдалося дізнатися, що жінка, яка була за кермом, мала явні ознаки сп’яніння.

А дитину госпіталізували у реанімацію у дуже складному стані.

Слідчі за фактом відкрили кримінальне провадження за другою частиною статті 286 Кримінального Кодексу та слідство триває.

Відео з місця моторошної аварії:

Як нам вдалось дізнатись, водійка стоїть на обліку у психіатричній лікарні. Вона вкрала ключі від авто та сіла п’яною за кермо.

Також наше джерело повідомляє, що хлопчик 13-ти років наразі у важкому стані в реанімації. За словами свідків, кермувальниця не загальмувала, в’їхала в паркан та після того, як автівку розвернуло, вона дала газу.

Збитого хлопчика відкинуло на паркан з арматурою, яка застрягла в голові. Як нам повідомив родич потерпілого, 13-річного хлопчика наразі оперують у лікарні. Операція триватиме дві-три години. Стан дуже важкий. Більше лікарі нічого не говорять.

Редакція 20minut.ua дізналася більше про стан хлопчика та аварію.

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