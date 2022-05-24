У Вінниці поліцейські викрили чоловіка з наркотиками на суму майже 120 000 гривень

Працівники Управління боротьби з наркозлочинністю спільно з поліцейськими Відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції задокументували злочинну діяльність 23–річного вінничанина. У нього оперативники вилучили наркотичну речовину – канабіс та пакунки з галюциногенними грибами.

В ході реалізації оперативної інформації працівники поліції у м. Вінниця зупинили місцевого жителя.

Як розповів керівник Відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Юрій Голуб, під час поверхневого огляду у вінничанина поліцейські виявили пакунок з забороненими наркотичними речовинами — близько 200 грамів канабісу та майже 100 грамів галюциногенних грибів.

23-річний зловмисник замовив наркотики через мережу Інтернет.

Роздрібна вартість заборонених речовин за цінами чорного ринку становить близько 120 000 тис. грн.

Для подальшого документування правопорушення на місце події прибула слідчо-оперативна група.

Вилучені речовини направлені на експертизу.

За цим фактом поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 2 ст. 309 Кримінального кодексу України (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту).

Підозрюваному загрожує до 3 років позбавлення волі.

Слідством вирішується питання про повідомлення правопорушнику про підозру та обрання запобіжного заходу.

Остаточна кваліфікація діям правопорушника буде надана після проведення експертиз.

Відділ комунікації поліції Вінницької області