У Вінниці поліцейські затримали чоловіка, який отримав посилку з наркотиками майже на ₴150 000

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16 травня працівники Управління боротьби з наркозлочинністю спільно з поліцейськими Відділу поліції № 2 Вінницького районного управління поліції задокументували злочинну діяльність 27-річного вінничанина. У нього оперативники вилучили наркотичну речовину – канабіс вагою близько півкілограма.

В ході реалізації оперативної інформації працівники поліції на вулиці Київській зупинили місцевого жителя. Під час поверхневого огляду у вінничанина поліцейські виявили посилку з забороненими наркотичними речовинами.

Як з’ясувалось, 27-річний зловмисник замовив наркотики через мережу Інтернет.

Роздрібна вартість канабісу за цінами чорного ринку становить близько 150 000 тис. грн.

Для подальшого документування правопорушення на місце події прибула слідчо – оперативна група.

Поліцейські встановили, що підозрюваний вже потрапляв в поле зору поліції за вчинення аналогічного злочину.

Вилучені речовини направлені на експертизу.

За цим фактом поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 309 Кримінального кодексу України (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту).

Підозрюваному загрожує до 5 років обмеження волі.

Слідством вирішується питання про повідомлення правопорушнику про підозру та обрання запобіжного заходу.

Остаточна кваліфікація діям правопорушника буде надана після проведення експертиз.

Відділ комунікації поліції Вінницької області

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