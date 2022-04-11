У Вінниці поліцейські затримали нетверезого зловмисника, який до смерті побив товариша

Відразу після вчинення особливо тяжкого злочину працівники поліції затримали 58–річного вінничанина, який під час конфлікту спричинив смертельні тілесні ушкодження своєму знайомому.

Близько 22.10 години до поліції надійшло повідомлення від лікаря швидкої медичної допомоги про те, що в котельні гуртожитку одного з вінницьких вузів виявлено літнього чоловіка без ознак життя.

Під час огляду слідчо-оперативна група поліції виявила на тілі померлого ознаки насильницької смерті.

Як розповів керівник Відділення поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Ігор Сандул, поліцейські встановили обставини події та відразу затримали зловмисника, причетного до злочину. Ним виявився 58–річний мешканець обласного центру, працівник котельні.

З’ясувалось, що 70-річний потерпілий разом із затриманим розпивали спиртні напої. Під час застілля між чоловіками виник словесний конфлікт, під час якого підозрюваний побив товариша.

Згодом правопорушник зрозумів, що накоїв та зателефонував до родички, яка повідомила про потерпілого медикам.

Підозрюваний затриманий та перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

Поліцейські оголосили зловмиснику про підозру у вчиненні злочину, передбаченого за ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження). За такий злочин чоловікові загрожує до 10 років позбавлення волі.

Слідчі звернулись з клопотанням до суду про обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Відділ комунікації поліції Вінницької області