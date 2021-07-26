У Вінниці поліцейські затримали підозрюваного у вчиненні нападів на кредитні установи

Оперативники обласного главку поліції спільно з поліцейськими відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції затримали 56-річного вінничанина, який вчинив напади на установи з видачі швидких кредитів та заволодів грошовими коштами. Зловмисника взято під варту.

21 липня до поліції на спецлінію 102 надійшло повідомлення про вчинення пограбування від оператора кредитної спілки. Жінка повідомила, що близько 19.30 години невідомий чоловік зайшов до установи та, погрожуючи фізичною розправою присутнім працівникам, забрав із сейфа 7000 гривень.

За словами керівника Управління карного розшуку ГУНП у Вінницькій області поліції Андрія Дамзіна, в ході проведення оперативно-розшукових заходів поліцейські протягом доби після вчинення злочину встановили та затримали підозрюваного. Ним виявився 56-річний вінничанин.

У ході слідства встановлено, що затриманий причетний до пограбування ще однієї кредитної установи в травні цього року. Чоловік у масці зайшов до приміщення спілки на проспекті Коцюбинського та, словесно погрожуючи застосуванням зброї, почав вимагати кошти. Зловмисник дістав з під куртки молоток та декілька разів вдарив ним по захисному склу касового приміщення. Розбивши вітрину, він, погрожуючи працівникам установи розправою, забрав 13 000 гривень та втік.

У затриманого вилучено частину грошових коштів та банківську картку.

Зловмиснику оголошено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 60 днів з можливістю внесення застави у розмірі 190 320 грн.

Слідством розпочато кримінальні провадження за ч.3 ст. 186 ККУ (грабіж). Затриманому загрожує до восьми років ув’язнення.

Відділ комунікації поліції Вінницької області