У Вінниці повідомили про підозру члену злочинного угрупування, яке «спеціалізувалось» на підриві банкоматів

Лише з одного із вінницьких банкоматів 44-річний зловмисник викрав майже мільйон гривень. Він раніше неодноразово притягувався до відповідальності за вчинення крадіжок. Один зі злочинів, який організував чоловік, викрадення у Вінницькому районі грошей пайовиків. Матеріали цього провадження наразі слухаються у суді.

Досудовим розслідування встановлено, що у березні 2020 року правопорушник зі спільниками у Вінниці підірвали банкомат, з якого викрали 770 000 гривень. За оперативною інформацією зловмисник причетний до серії аналогічних злочинів вчинених на території області.

19 травня слідчі слідчого управління поліції Вінниччини повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка, вчинена в особливо великих розмірах).

Суд підтримав клопотання слідства та обрав правопорушнику запобіжний захід – тримання під вартою, з можливістю внесення застави у розмірі майже 750 000 гривень.

Такий злочин карається позбавленням волі терміном до 12 років з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Вінницької області