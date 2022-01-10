У Вінниці припинено діяльність злочинного угруповання шахраїв, організованого ув’язненим

Члени злочинного угруповання ошукали понад два десятки громадян з різних регіонів країни на суму понад пів мільйона гривень.

Організував злочинну схему заволодіння грошима громадян 33-річний засуджений, який у Вінницькій виправній колонії відбуває покарання за майнові та наркозлочини. До складу організованої групи входило 7 учасників, у тому числі засуджені. В ході обшуків, проведених у тюрмі та за місцем проживання зловмисників, слідчі вилучили речові докази їх злочинної діяльності, а також наркотичні речовини.

Правопорушники, які знаходились у місцях позбавлення волі, телефонували до громадян та, представляючись працівниками безпеки банку, отримували їх персональні дані. Після цього, зловмисники переказували кошти потерпілих на рахунки своїх спільників на волі, а ті знімали готівку та передавали її у тюрму.

Під час проведення обшуків за місцем відбування покарання та проживання зловмисників за силової підтримки спецпідрозділу КОРД і оперативного відділу виправної колонії «Циклон» слідчі вилучили сім-картки, мобільні телефони, банківські картки, чорнові записи з картковими рахунками та прибутками, отриманим у такий спосіб та інші речові докази їх причетності до злочинної діяльності. За місцем проживання двох підозрюваних поліцейські вилучили марихуану та амфетамін.

Документування злочинної діяльності угруповання протягом кількох місяців здійснювали працівники Управління карного розшуку та слідчі обласного главку поліції, оперативники Відділу поліції №2 Вінницького РУП та працівники Центрально-Західного міжрегіонального Управління з питань виконання покарань Міністерства юстиції.

Національна поліція України