У Вінниці судитимуть 23-річного чоловіка, який обвинувачується у вбивстві та розчленуванні жінки

Прокурором Вінницької окружної прокуратури до суду передано обвинувальний акт стосовно 23-річного жителя м. Вінниці, який обвинувачується в умисному вбивстві (ч.1 ст. 115 КК України).

Слідством установлено, що у лютому цього року раніше судимий чоловік у тамбурі багатоповерхового будинку, в якому він проживав, розпочав словесну суперечку зі своєю 65-річною сусідкою.

У ході конфлікту в чоловіка виник умисел на позбавлення життя жінки. Він повернувся до своєї квартири та взяв ніж. Після цього постукав у двері сусідки, дочекався коли та відчинить двері та наніс їй два удари ножем у шию.

Від отриманих тілесних ушкоджень потерпіла померла на місці події.

Усвідомлюючи наслідки вчиненого злочину та бажаючи уникнути кримінальної відповідальності, зловмисник у квартирі загиблої розчленував її труп та частини тіла заховав на території одного із сіл Вінницького району.

Після виявлення останків тіла чоловіка затримано. Наразі він перебуває під вартою.

У разі доведення винуватості у скоєнні інкримінованого кримінального правопорушення перед судом, обвинуваченому загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк до 15 років.

Нагадаємо, відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Вінницької обласної прокуратури