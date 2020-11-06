У Вінниці учасники злочинного угруповання намагалися погрозами та залякуванням відібрати бізнес у підприємця

5 листопада оперативники за силової підтримки бійців КОРДу затримали чотирьох зловмисників в момент, коли вони у нотаріуса розпочали процес переоформлення права власності на підприємство. Про це сьогодні повідомив на брифінгу начальник ГУНП у Вінницькій області Іван Іщенко.

Попереднім слідством встановлено, що члени угруповання вимагали у бізнесмена значну суму коштів, систематично погрожуючи насильством, залякували членів його сім’ї. Будучи впевненими у безкарності своїх дій, зловмисники намагалися відібрати бізнес потерпілого. Вони пригрозили розправитися з ним та його рідними, якщо він не передасть право власності на підприємство їх представнику.

Чоловік звернувся за допомогою до поліції, адже боявся за своє життя та своїх рідних. Були задіяні усі оперативні можливості для документування злочинної діяльності членів угруповання та їх подальшого затримання.

За словами начальника ГУНП у Вінницькій області Івана Іщенка, серед затриманих — троє членів стійкого злочинного угруповання, яке впродовж тривалого часу займалося вимаганням та привласненням коштів у підприємців шляхом насильства та залякування родин потерпілих розправою, знищенням майна та «вибиванням» неіснуючих боргів. Наразі триває документування їх злочинної діяльності.

— Хочу звернутися до мешканців нашої області, зокрема, підприємців, які стикнулися з вимаганнями у них коштів чи спробами заволодіння майном – не боятися і звертатися в поліцію. У нас достатньо можливостей, щоб протидіяти криміналітету, якому ми оголосили війну. І кожен, хто порушить закон — нестиме відповідальність, — зазначив керівник поліції області.

У зловмисників слідчими вилучено три автомобіля, на яких вони пересувалися, – «Хонда», «Інфініті» та «Сан Йонг».

Четверо осіб затримані в процесуальному порядку, слідчими готуються матеріали для оголошення їм про підозру та обрання міри запобіжного заходу. Троє з них є підсудними за вчинення хуліганства та викрадення майна.

Тривають слідчі дії в рамках відкритого кримінального провадження за ч.2 ст.189 КК України – вимагання групою осіб. Такий злочин карається ув’язненням терміном до 7 років.

Відділ комунікації поліції Вінницької області