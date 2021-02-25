У Вінниці засудили активістку «Femen», яка спалила інсталяцію біля магазину «Roshen» (фото)

25 лютого у Вінницькому міському суді було проголошено вирок учасниці руху «Femen» та хлопцю, що обвинувачуються у підпали трамвайчика біля фірмового магазину «Roshen».

Обом призначили покарання у виді 2 та 3 років обмеження волі. Поки що вирок ще не набрав законної сили. Про це повідомили у Вінниця.info.

Йдеться про подію, що трапилась близько 01 години ночі 14 листопада 2017 року у центрі Вінниці. Вранці жителі обласного центру побачили спалений трамвайчик, а на офіційній сторінці організації Femen у «Фейсбук» виклали фото з дівчиною в спідниці і чоботах, яка обливає макет трамвая невідомою речовиною і він горить.

Фото і допис згодом було видалено.

Того ж дня ввечері, за підозрою у вчиненні хуліганських дій вінницькі прaвоохоронці в Києві зaтримaли 25-річну Алісу Виноградову. Відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 КК України.

16 листопада Алісі Виноградовій присудити 60 днів домашнього арешту на нічний час – з 21:00 до 6:00 за місцем проживання у с. Гореничі Київської області. Дівчину звільнити з під варти із зали суду.

Спалення декорацій біля магазину «Roshen» викликало обурення в місцевої влади і стало інформприводом для російських ЗМІ.

Досудове розслідування в справі закінчили у січні 2018 року. Встановили ще одного учасника підпалу – вінничанина Івана Войтенка і передали матеріали на розгляд суду.

Розгляд справи, який був призначений на 20 січня 2021 року, відкладено за заявою захисника Володимира Таксера про неможливість взяти участь у засіданні через хворобу.

Як повідомили у Вінницькому міському суді, 25 лютого суд визнав дівчину та її співучасника винними та призначив покарання у виді 2 та 3 років обмеження волі.

Також суд стягнув з обвинувачених в рівних долях 71733,19 гривень майнової шкоди, спричиненої злочином. // Діло