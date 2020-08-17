У Вінниці затримали двох кримінальних «авторитетів» за вчинення хуліганський дій у розважальному закладі

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Вночі 17 серпня особи вчинили бійку в ресторані,  погрожували присутнім зброєю, потрощили меблі та здійснили опір поліцейським, які приїхали на виклик.

Затримання відбулося сьогодні у центрі Вінниці працівниками кримінальної поліції за силової підтримки бійців КОРДУ та процесуального керівництва прокуратури області.

За словами начальника ГУНП у Вінницькій області Івана Іщенка, двоє неодноразово судимих осіб, які мали певний вплив на оперативну обстановку в регіоні, спровокували конфлікт з адміністрацією закладу, нанесли тілесні ушкодження 22-річному охоронцю  та  погрожували   присутнім зброєю. Наразі їх затримано в процесуальному порядку.

Зловмисники, віком 39 та 56 років, перебуватимуть в ізоляторі тимчасового тримання до обрання запобіжного заходу. Слідство клопотатиме в суді про взяття їх під варту.

Поліцією  розпочато кримінальне провадження  ч.3 ст. 296  КК України (хуліганство). За такий  злочин передбачено покарання — до 5 років  ув’язнення.

Тривають  слідчі дії.

Відділ комунікації поліції Вінницької області

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