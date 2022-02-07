У Вінниці затримали учасників злочинного угруповання, які спеціалізувались на викраденнях vip-авто

Двоє зловмисників у Вінниці намагалися викрасти Lexus LX 570. Затриманим слідчі оголосили про підозру, їм загрожує до 12 років ув’язнення.

За словами начальника Вінницького районного управління поліції Віталія Курчика, 3 лютого близько 2 години ночі до поліції звернувся вінничанин з повідомленням про підозрілих чоловіків біля його автомобіля Lexus LX 570. До приїзду на місці події екіпажу поліції, зловмисники встигли проникнути до позашляховика, але не змогли його завести. Патрульні поліцейські відразу затримали викрадачів неподалік місця злочину.

Затримані категорично заперечували причетність до злочину, називались вигаданими іменами, надавали недостовірні дані про себе. У територіальному підрозділі поліції оперативники встановили їх особи — 42-річний житель столиці та 26-річний уродженець Луганської області, який також мешкає у м. Київ. Зловмисники раніше неодноразово притягувались до відповідальності за аналогічні злочини, молодший із них відбував покарання за незаконне зберігання зброї.

За оперативною інформацією, підозрювані входили до організованого злочинного угрупування, яке займалось викраденням елітних автомобілів по всій країні.

42-річному затриманому оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого за ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 289 Кримінального кодексу України (замах на незаконне заволодіння транспортним засобом).

Дії 26-річного зловмисника додатково кваліфікували за ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Під час документування злочину він завдав тілесного ушкодження поліцейському.

Підозрюваним загрожує позбавлення волі терміном до 12 років.

Відділ комунікації поліції Вінницької області