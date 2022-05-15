У Вінниці затримали жінку, яка займалася виготовленням амфетаміну

13 травня працівники Управління карного розшуку обласного главку поліції задокументували злочинну діяльність 35-річної зловмисниці, яка виготовляла психотропи.

За словами заступника начальника Управління карного розшуку Вадима Овчарука, в ході перевірки оперативної інформації поліцейські зупинили жінку на вулиці Келецькій. Під час огляду у рюкзаках зловмисниці оперативники виявили скляні ємності, різноманітні кислоти, фенілнітропропен, зіп-пакети, електронні ваги та інше приладдя для виготовлення амфетаміну.

Вилучені речові докази направлені на експертизу.

Жінку затримано та поміщено до ізолятора тимчасового тримання.

За цим фактом поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 3 ст. 311 Кримінального кодексу України (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів).

За таке правопорушення передбачено покарання до 8 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Слідством вирішується питання щодо повідомлення затриманій про підозру та обрання запобіжного заходу.

Відділ комунікації поліції Вінницької області