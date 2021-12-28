У Вінниці затримали зловмисника, який погрожував підірвати залізничний вокзал та лікарню

26 грудня працівники патрульної поліції затримали підозрюваного на вулиці Соборній. Телефоном він повідомив про замінування залізничного вокзалу та лікарні швидкої медичної допомоги в обласному центрі. Наразі зловмисник перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Затриманого перевіряють на причетність до вчинення аналогічних злочинів на території інших областей України.

Повідомлення надійшло до поліції близько 22:30 від рятувальників. На їх телефонну лінію подзвонив невідомий чоловік та повідомив, що невдовзі може статися вибух.

За вказаними адресами виїхали слідчо-оперативні групи поліції, працівники вибухотехнічної служби, кінологи, інші профільні служби. З приміщень вокзалу та лікарні ШМД поліцейські евакуювали понад 100 осіб.

Вибухотехніки та кінологи обстежили приміщення та прилеглі до них території. Небезпечних предметів не виявили.

За словами начальника Відділу поліції №1 Вінницького РУП Юрія Голуба, провівши оперативні та розшукові заходи, поліцейські встановили особу чоловіка, який телефонував до поліції. Ним виявився 34-річний житель Черкаської області. Правопорушника затримали патрульні поліцейські на вулиці Соборній.

Підозрюваний розповів, що він повідомив про замінування заради розваги.

Зловмисника затримали в процесуальному порядку та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

За даним фактом слідчий відділ поліції розпочав кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) Кримінального кодексу України. За таке правопорушення передбачено покарання — до 6 років позбавлення волі. Проводиться розслідування.

Відділ комунікації поліції Вінницької області