У Вінниці зловмисник організував шахрайську схему привласнення автомобілів

Представляючись працівником ДП МВС «Інформ-ресурс» та користуючись довірою власників тимчасово затриманих авто, обманним шляхом, під виглядом погашення неіснуючих боргів за зберігання таких транспортних засобів на штрафмайданчику, підозрюваний оформляв договори їхньої купівлі-продажу та привласнював автомобілі. 12 квітня слідчим поліції за процесуального керівництва прокуратури області вінничанину оголошено про підозру у незаконному заволодінні двома автомобілями громадян – «ВАЗ-2108» та «Опель-Вектра». Поліцейські перевіряють причетність підозрюваного до понад десяти подібних злочинних епізодів.

За попередніми даними розслідування, зловмисник впродовж декількох місяців працював в ДП МВС «Інформ-ресурс» та мав доступ до інформації щодо власників тимчасово затриманих автомобілів, які зберігалися на штрафмайданчиках. Після звільнення він скористався цими даними в корисливих цілях.

У грудні 2019 року підозрюваний шахрайським шляхом заволодів автомобілем ВАЗ-2108, який належав 80-річному пенсіонеру з інвалідністю. Фігурант приїхав до нього додому та, назвавшись представником державного підприємства, повідомив, що пенсіонеру потрібно заплатити близько 130 тисяч гривень неіснуючого боргу за зберігання автомобіля на штрафмайданчику.

Оскільки у літнього чоловіка не було таких коштів, зловмисник пообіцяв владнати цю проблему, переконавши його підписати договір комісії без номера та без дати. В подальшому через приватне підприємство своєї дружини зловмисник оформив договір купівлі-продажу, відповідно до якого придбав транспортний засіб. На підставі документів, отриманих шахрайським шляхом, він забрав зі штрафмайданчика автомобіль та розпорядився ним на власний розсуд.

У схожий спосіб підозрюваний заволодів автомобілем «Опель-Вектра» у мешканця Вінниці. Назвавшись представником чоловіка, який купив авто за дорученням, фігурант переконав власника автомобіля у необхідності підписання договору комісії. В подальшому, діючи за попередньою схемою, отримав іномарку зі штрафмайданчика на підставі документів, отриманих шахрайським шляхом. Коли потерпілий, якому авто вартувало близько семи тисяч доларів, дізнався, що від його імені невідомий забрав автомобіль, він звернувся до поліції із заявою.

За словами заступника начальника слідчого управління ГУНП у Вінницькій області Олександра Білого, наразі фігуранту оголошено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.1, ч.2 ст. 289 КК України (незаконне заволодіння транспортним засобом). За такі злочини передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі терміном від п’яти до восьми років.

За місцем проживання фігуранта проведено санкціонований судом обшук, в ході якого вилучені документи, договори комісії, технічні паспорти на автомобілі, пусті бланки з печатками ДП МВС «Інформ-ресурс», акти тимчасового затримання транспортних засобів, «чорнові» записи, що стосуються обставин кримінального провадження.

Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Слідство триває.

Відділ комунікації поліції Вінницької області