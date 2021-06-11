У Вінницькій області громадянина затримано на спробі підкупити офіцера СБУ

За процесуального керівництва Вінницької спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону задокументовано факт надання неправомірної вигоди службовій особі Управління СБУ.

Установлено, що громадянин України, достовірно розуміючи свої незаконні дії з організації азартних ігор, запропонував оперуповноваженому одного з відділів Управління Служби безпеки України в Вінницькій області грошову «винагороду» в розмірі 200 доларів США щомісячно за не створення йому перешкод щодо незаконної діяльності з організації та проведення азартних ігор в одному із міст обласного значення на Вінниччини.

Офіцер СБУ негайно повідомив про цю «пропозицію» керівництво та управління внутрішньої безпеки СБУ.

10.06.2021 вказаний громадянин, діючи під контролем правоохоронних органів передав офіцеру перші 200 доларів США. Одразу після надання громадянином вказаної суми неправомірної вигоди, останнього затримано на місці вчинення кримінального правопорушення слідчими слідчого управління ГУ Національної поліції в Вінницької області за оперативного супроводу Головного управління внутрішньої безпеки СБУ. Суму неправомірної вигоди в затриманого вилучено.

Санкція ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України передбачає затриманому покарання у виді позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років з конфіскацією майна або без такої.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Прес-служба Спеціалізованої прокуратури

у військовій та оборонній сфері

Центрального регіону