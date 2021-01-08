У Вінницькій області на місці злочину затримали жінку, підозрювану у вбивстві сусідки

7 січня у селі Журавне Хмільницького району працівники поліції затримали зловмисницю, яка завдала численних ножових поранень своїй сусідці. У поліцію жінка вирішила не повідомляти про злочин, а приховати сліди його вчинення та у темний час доби позбутись тіла загиблої. Про це правопорушниця розповіла знайомій, яка викликала поліцію.

Близько 19:00 год. на спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що у одній з квартир в селі Журавне виявлена мертвою 49-річна жінка.

За вказаною адресою виїхали працівники карного розшуку та слідства обласного главку та місцевої поліції. Господарка квартири, де сталось вбивство, пояснила, що ввечері, 6 січня, у неї дома зібралась компанія, і вони розпивали спиртні напої. Коли всі розійшлись, виявилось, що її сусідка — мертва.

Як розповів заступник начальника слідчого управління ГУНП у Вінницькій області Руслан Литвинюк, під час огляду місця події, поліцейські вилучили знаряддя вбивства – ніж. Провівши поквартирний обхід, та, поспілкувавшись з усіма учасниками застілля, підозри поліцейських щодо причетності до вчинення вбивства жінки впали на господарку квартири. Під тиском зібраних на місці події доказів 33-річна підозрювана дала зізнавальні покази.

З’ясувалось, що між підозрюваною та її сусідкою під час розпиття спиртних напоїв виник раптовий конфлікт, під час якого зловмисниця вдарила потерпілу в голову та, схопивши зі столу ніж, нанесла ним кілька ударів в шию.

Наразі підозрювана затримана в процесуальному порядку та перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Вирішується питання про оголошення їй про підозру та обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Слідством розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). За вчинення такого злочину затриманій загрожує до 15 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Вінницької області