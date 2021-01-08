У Вінницькій області поліція встановила трьох зловмисників, підозрюваних у вчиненні пограбувань

6 січня поліцейські встановили зловмисників, які у Вінниці, Немирові та Гайсині пограбували перехожих. У потерпілих нападники відібрали гроші, телефон, годинник.

До відділів поліції у Немирові та Вінниці 6 січня звернулись потерпілі, які стали жертвами грабіжників.

Близько 21:30 год. на вулиці Соборній невідома особа, застосувавши фізичну силу, відібрала 200 гривень у 39-річного вінничанина. Майже одразу після вчинення злочину 26-річного зловмисника, жителя м. Жмеринка, затримав екіпаж патрульної поліції. Під час перевірки з’ясувалось, що затриманий знаходиться у розшуку за порушення адміністративного нагляду.

Правопорушник затриманий у процесуальному порядку за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст. 186 КК України (грабіж, поєднаний з насильством), за що йому загрожує до 6 років ув’язнення.

32-річну зловмисницю, яка у Немирові пограбувала чоловіка, затримали працівники місцевої поліції. У правопорушниці поліцейські вилучили речовий доказ – годинник потерпілого. За вчинення цього злочину жінці загрожує до 4 років позбавлення волі відповідно до ч. 1 ст. 186 ККУ (грабіж).

Працівники гайсинської поліції встановили зловмисника, який в грудні минулого року в парку культури і відпочинку в м. Гайсин, пограбував 44-річного місцевого жителя. У чоловіка нападник відібрав мобільний телефон. Правопорушником виявися 16-річний підліток. Телефон потерпілого у нього вилучений. Слідством розпочато досудове розслідування за ч.1 ст. 186 ККУ (грабіж).

Відділ комунікації поліції Вінницької області