У Вінницькій області поліція встановлює двох осіб, які підозрюються у вчиненні пограбування

Управлінням карного розшуку Головного управління Нацполіції у Вінницькій області встановлюються особи двох чоловіків, які можуть бути причетні до вчинення 6 вересня пограбування 21-річного вінничанина.

Подія мала місце близько першої години ночі на вулиці Брацлавська в обласному центрі. Невідома особа із застосуванням фізичної сили відкрито заволоділа сумкою потерпілого, в якій знаходились мобільний телефон, грошові кошти та документи.

В скоєнні злочину підозрюються дві особи чоловічої статі:

Чоловік віком 22-25 років, зріст 170-180 см, середньої тілобудови, стрижка «полубокс». Під час вчинення злочину був одягнений в чорні штани та темну сорочку із короткими рукавами.

Чоловік віком 20-23 років, зріст 180-185 см, худорлявої тілобудови. Був одягнений в чорні спортивні штани, сіру спортивну кофту та темну кепку. При собі мав сумку через плече. Також, із чоловіком перебувала дівчина на вигляд 20 років, зі світлим волоссям, одягнена в сині джинси, білі кросівки, чорну спортивну кофту.

Громадяни, які володіють будь-якою інформацією, яка допоможе встановити особи чоловіків, прохання повідомити до поліції за телефонами: 068 064 51-84, 063 141 03 55 або 102.

Конфіденційність гарантовано.

Відділ комунікації поліції Вінницької області