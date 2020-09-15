У Вінницькій області поліція встановлює двох осіб, які підозрюються у вчиненні пограбування

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Управлінням карного розшуку Головного управління Нацполіції у Вінницькій області встановлюються особи  двох чоловіків,  які  можуть бути причетні до вчинення 6 вересня пограбування 21-річного вінничанина.

Подія мала  місце  близько першої  години ночі  на вулиці Брацлавська в обласному центрі.  Невідома особа із застосуванням фізичної сили  відкрито заволоділа  сумкою потерпілого, в якій знаходились  мобільний телефон, грошові кошти та документи.

В скоєнні злочину підозрюються дві особи чоловічої статі:

Чоловік віком 22-25 років, зріст 170-180 см, середньої  тілобудови, стрижка «полубокс». Під час вчинення злочину був одягнений в чорні штани та темну сорочку із короткими рукавами.

Чоловік віком 20-23 років, зріст 180-185 см, худорлявої  тілобудови. Був одягнений в чорні спортивні штани, сіру спортивну кофту та темну кепку. При собі мав сумку через плече. Також, із чоловіком перебувала  дівчина  на вигляд  20 років, зі світлим волоссям, одягнена  в сині джинси,  білі кросівки,  чорну спортивну кофту.

Громадяни, які володіють будь-якою інформацією, яка допоможе встановити особи чоловіків, прохання повідомити до поліції за телефонами: 068 064 51-84, 063 141 03 55 або 102.

Конфіденційність гарантовано.

Відділ комунікації поліції Вінницької області

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