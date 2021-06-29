У Вінницькій області відкрито кримінальне провадження за фактом привласнення коштів, зібраних для організації футбольного дитячого чемпіонату

Поліція розпочала розслідування за фактом привласнення коштів, які призначалися для організації участі 97 вихованців вінницької спортивної школи у Міжнародному футбольному чемпіонаті у Болгарії.

28 червня слідчим відділом Вінницького районного управління поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 191 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання — до чотирьох років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

За попередньою інформацією, 97 дітей, вихованців вінницької спортивної школи, вирушили до Болгарії на Міжнародний турнір з футболу. Організатор змагань зібрав з батьків кошти на фінансування за проїзд, харчування та проживання дітей, однак ці послуги не були оплачені.

В межах розпочатого розслідування кримінального провадження поліцейські з’ясовують усі обставини.

Хід розслідування перебуває на особистому контролі начальника Головного управління Національної поліції у Вінницькій області Івана Іщенка.

Відділ комунікації поліції Вінницької області