У Вінницькій області за підозрою у вбивстві жінки поліція затримала її чоловіка

26 липня на території Козятинської територіальної громади через побутову сварку чоловік кухонним ножем вбив свою дружину. Після вчинення злочину зловмисник пішов до сусідів та повідомив, що його дружина за невідомих обставин померла. Ті викликали швидку допомогу.

Повідомлення про злочин надійшло до поліції близько 19.00 год. від лікарів швидкої допомоги. Підозрюваного у вбивстві 53-річної жительки села Іванківці поліцейські затримали на місці злочину.

Як розповів начальник управління карного розшуку ГУНП у Вінницькій області Андрій Дамзін, попередньо встановлено, що між подружжям виник побутовий конфлікт. Під час сварки чоловік кілька разів вдарив потерпілу ножем у різні частини тіла. Удар у серце виявися смертельними. Під час конфлікту обидва його учасники знаходились напідпитку.

Зловмисник затриманий у процесуальному порядку за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство), та знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання. Наразі вирішується питання про оголошення йому про підозру та обрання міри запобіжного заходу. За вбивство жінки чоловікові загрожує до 15 років ув’язнення.

Відділ комунікації поліції Вінницької області