У Вінниці апеляційний суд дав двом поліцейським по 3 роки ув’язнення за побиття водія

Вінницький апеляційний суд скасував умовне покарання за перевищення службових повноважень працівниками поліції.

Про це повідомляє «Судовий репортер» з посиланням на вирок від 15 червня.

У грудні 2015-го о пів на другу ночі двоє патрульних поліції зупинили авто і запропонували водію показати документи. Чоловік здався правоохоронцям підозрілим, але від огляду на стан спʼяніння відмовився. Водночас поліцейські не могли знайти свідків, щоб скласти протокол про адміністративне правопорушення. Вони нібито вирішили доставити водія в наркологічний диспансер, але той утік від них дворами будинків. Шукаючи втікача поліцейські помітили його в машині таксі, зупинили цей автомобіль і затримали чоловіка. У райвідділі поліції громадянина побили, хоча він не чинив опору.

Потерпілому заподіяно гематому лобно-тімʼяно-скроневій ділянці, підшкірний крововилив на поверхні правого плеча, струс головного мозку та забій лівої нирки, що відносяться до легких тілесних ушкоджень. Цей чоловік інвалід дитинства і мав операцію на серці. Він нібито повідомляв про це поліцейським, але ті йому не вірили та казали, що самі зроблять з нього інваліда.

У суді поліцейські розповідали, що чоловік тікав від них, не хотів виходити з автомобіля, і не предʼявляв документи, вів себе зухвало. Як пояснював поліцейський, він стиснув чоловіка за шию і утримував, щоб він витягнув руки з кишень, оскільки там могло бути щось заборонене. Інший патрульний повідомив, що потерпілий плюнув на нього і він за це дав йому ляпаса. Однак загалом обвинувачені сказали, що провину не заперечують.

У березні 2023-го Вінницький міський суд визнав поліцейських винними і призначив їм по 3 роки позбавлення волі із забороною працювати в правоохоронних органах на такий же строк. Одночас суд звільнив обвинувачених від відбуття тюремного покарання з іспитовим строком 2 роки.

15 червня Вінницький апеляційний суд вирок скасував і вирішив, що поліцейські мають відбувати 3 роки реального увʼязнення.

Суд апеляційної інстанції погодився із доводами прокурора, що йдеться тяжкий злочин, скоєний працівниками поліції, на яких покладається обовʼязки захисту прав людини і громадської безпеки. Такі їх дії призводять до втрати довіри громадян до діяльності правоохоронних органів.

У матеріалах справи відсутні докази, що обвинуваченим було відомо, що потерпілий є інвалідом.

Суд вважає, що обставини, які обтяжують покарання відсутні, врахував щире каяття і активне сприяння розкриттю злочину. Відтак обвинуваченим було призначено мінімальний строк увʼязнення, передбачений законом за такий злочин (ч. 2 ст. 365 КК).

Відомо, що наразі вирок почали оскаржувати у Верховному суді.