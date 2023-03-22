У Вінниці чоловік «замінував» будинок свого колишнього керівника

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21 березня працівники Відділення поліції № 1 Вінницького районного управління поліції затримали 61-річного вінничанина, який напередодні зателефонував на гарячу лінію «Цілодобової варти» міської ради та повідомив про замінування приватного помешкання в обласному центрі.

На місце події відразу виїхали поліцейські та інші профільні служби, які обстежили помешкання та прилеглу до нього територію.

у вінниці поліція затримала зловмисника, який «замінував» будинок свого колишнього керівника

За результатами перевірки жодних небезпечних предметів не було виявлено.

За словами начальника Відділення поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Андрія Майструка поліцейські встановили особу «мінера» та затримали його за місцем проживання. Чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння. У правопорушника правоохоронці вилучили два пістолети, мобільний телефон та сім-карту.

Як з’ясувалось, будинок, про замінування якого він повідомив, належить його колишньому керівникові.

Наразі зловмисник затриманий та перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.

За фактом неправдивого повідомлення про замінування слідством розслідується кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України.

За таке правопорушення передбачено покарання – до 6 років ув’язнення.

Відділ комунікації поліції Вінницької області

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