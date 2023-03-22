У Вінниці чоловік «замінував» будинок свого колишнього керівника

21 березня працівники Відділення поліції № 1 Вінницького районного управління поліції затримали 61-річного вінничанина, який напередодні зателефонував на гарячу лінію «Цілодобової варти» міської ради та повідомив про замінування приватного помешкання в обласному центрі.

На місце події відразу виїхали поліцейські та інші профільні служби, які обстежили помешкання та прилеглу до нього територію.

За результатами перевірки жодних небезпечних предметів не було виявлено.

За словами начальника Відділення поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Андрія Майструка поліцейські встановили особу «мінера» та затримали його за місцем проживання. Чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння. У правопорушника правоохоронці вилучили два пістолети, мобільний телефон та сім-карту.

Як з’ясувалось, будинок, про замінування якого він повідомив, належить його колишньому керівникові.

Наразі зловмисник затриманий та перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.

За фактом неправдивого повідомлення про замінування слідством розслідується кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України.

За таке правопорушення передбачено покарання – до 6 років ув’язнення.

Відділ комунікації поліції Вінницької області