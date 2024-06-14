У Вінниці чоловік застрелив дружину та тяжко поранив її подругу, а потім вчинив самогубство

У квартирі в спальному районі Вінниці зловмисник стріляв у двох дівчат через конфлікт на ґрунті особистих відносин, після чого втік. Згодом тіло 23-річного фігуранта виявили оперативники карного розшуку на березі річки Південний Буг.

Повідомлення про подію надійшло до поліції від медиків 13 червня вранці. Поранена 19-річна дівчина встигла викликати швидку, однак була не в змозі відчинити двері лікарям та поліції, тож потрапити у квартиру на третьому поверсі правоохоронці змогли через вікно. На місці події поліцейські виявили тіло ще однієї потерпілої, також з вогнепальними пораненнями.

Працівники поліції встановили, що до злочину причетний чоловік загиблої. У ході сварки він відкрив вогонь з пістолета у помешканні, в результаті чого його 18-річна дружина загинула, а подруга у важкому стані госпіталізована. Після вбивства фігурант пішов у безлюдну прибережну зону обласного центру, де вистрелив собі в голову.

Знаряддя злочину – пістолет, гільзи та інші речові докази – вилучені.

За цим фактом слідчі слідчого управління розпочали кримінальне провадження за п. 1 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України. Усі обставини кримінального правопорушення та мотиви його скоєння встановлюються, тривають слідчі дії.

Відділ комунікації поліції Вінницької області