У Вінниці чоловіка затримали за опір працівникам поліції та тілесні ушкодження правоохоронцю

41-річний вінничанин, який хотів завадити роботі працівників житлово-експлуатаційної організації і муніципальної варти, спричинив тілесні ушкодження працівнику поліції. Порушника затримано та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. За вказаним фактом розпочато досудове розслідування.

7 грудня, близько 13.20 до поліції надійшло повідомлення про конфліктну ситуацію біля гаражів між багатоповерхівками на вулиці Пирогова у Вінниці.

Працівники поліції у складі групи швидкого реагування, які прибули за викликом, з’ясували, що конфлікт виник між працівниками муніципальної варти та житлово-експлуатаційної організації із жителем одного з будинків. Чоловік хотів завадити демонтажу металевих стовпчиків, які обмежують рух транспорту.

Під час урегулювання конфліктної ситуації поліцейськими, вінничанин агресивно поводився та спричинив одному із правоохоронців тілесні ушкодження.

Працівники слідчо-оперативної групи поліції Вінниці задокументували факт порушення, затримали мешканця обласного центру та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Слідчими райуправління поліції внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 345 Кримінального кодексу України (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) та вирішується питання щодо повідомлення 41-річному затриманому про підозру й обрання запобіжного заходу.

Розслідування у справі триває.

Відділ комунікації поліції Вінницької області