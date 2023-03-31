У Вінниці до 9 років ув’язнення засуджено чиновницю «районної адміністрації лнр» 

Прокурорами Вінницької обласної прокуратури в суді доведено винуватість 33-річної жительки Луганської області у колабораційній діяльності на користь держави-агресора (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Стороною обвинувачення доведено, що жінка у березні 2022 року добровільно погодилися на заняття посади начальника т. зв. «загального відділу адміністрації Білокуракинського району лнр» на території Луганської області.

Обвинувачена усвідомлювала, що відкрита агресія росії проти України триває з 2014 року і що на окупованій території Луганщини діє терористична організація «Луганська народна республіка». Втім, керуючись мотивом власного кар’єрного зростання під патронатом російської федерації, вона добровільно погодилася працювати на ворога.

Злочинні дії стороною обвинувачення документувалися за процедурою in absentia. Досудове розслідування здійснювалося слідчими Управління Служби безпеки України у Вінницькій області.

За результатами розгляду обвинувального акта та наданих прокурором доказів Вінницький міський суд визнав громадянку винуватою та призначив покарання у виді 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Пресслужба Вінницької обласної прокуратури