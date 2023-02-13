У Вінниці двоє зловмисників нанесли смертельні тілесні ушкодження знайомому

11 лютого працівники Відділу поліції № 2 Вінницького районного управління поліції затримали двох правопорушників, які під час конфлікту побили до смерті знайомого. За скоєне зловмисникам загрожує до 10 років ув’язнення кожному.

За словами начальника Відділу поліції № 2 Вінницького районного управління поліції Андрія Бойцуна, до поліції надійшло повідомлення від вінничанина, про те, що у його будинку помер 32-річний товариш. На місце події одразу було направлено слідчо-оперативну групу поліції, яка виявила ознаки насильницької смерті чоловіка. Судово-медична експертиза підтвердила, що смерть потерпілого настала від травматичного шоку та сполучних травм тіла.

Слідчі встановили, що потерпілий – 32-річний уродженець Хмельницької області тимчасово проживав у свого товариша в м. Вінниця. 10 лютого він разом із власником помешкання та ще декількома знайомими розпивали спиртні напої. Під час застілля між ним та двома гостями виник конфлікт, в ході якого зловмисники побили його. Травми, отримані чоловіком, виявились несумісними з життям. Він невдовзі помер. Вранці підозрювані втекли з місця події.

В ході першочергових слідчих та розшукових заходів поліцейські розшукали зловмисників, причетних до цього злочину та затримали їх на залізничному вокзалі у місті Вінниці. Як з’ясувалось, двоє 33-річних правопорушників тимчасово проживають у Вінниці. Один із них раніше судимий.

Правопорушники затримані у процесуальному порядку та знаходяться в ізоляторі тимчасового тримання.

Наразі їм повідомлено про підозру та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

За цим фактом слідством розслідується провадження за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого). За таке правопорушення передбачено до 10 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Вінницької області