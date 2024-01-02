У Вінниці конфлікт між братами закінчився для одного госпіталізацією, а для другого – затриманням

Зловмисник перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. За скоєне йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

За словами начальника відділу поліції № 1 Вінницького райуправління Сергія Синявського, вночі 31 грудня в поліцію зателефонувала мати братів та повідомила про сімейну сварку. У помешканні заявниці поліцейські виявили побитого чоловіка, а сам зловмисник зник. 53-річному вінничанину правоохоронці викликали швидку, яка з тілесними ушкодженнями госпіталізувала чоловіка. Його брата розшукали у Вінницькому районі вдома у знайомого, який також був присутній на місці події.

За попередньою інформацією слідства, конфлікт між братами виник під час розпивання алкоголю. У ході сварки старший побив молодшого та втік разом із гостем.

56-річного зловмисника поліцейські затримали у порядку ст. 208 КПК України та помістили до ізолятора тимчасово тримання. За вказаним фактом під процесуальним керівництвом Вінницької окружної прокуратури проводиться досудове розслідування кримінального провадження за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Відділ комунікації поліції Вінницької області