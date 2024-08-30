У Вінниці ліквідований підпільний тютюновий цех з прибутком у ₴30 млн. на місяць

В рамках заходів з детінізації виробників підакцизних товарів поліцейські припинили діяльність тіньового цеху з виробництва цигарок з потужністю виробництва – 40 000 пачок на день. Через що бюджет щомісяця недоотримував 6 млн грн податків. В орендованому ангарі ділки встановили промислову лінію, а готову продукцію постачали на споживчий ринок кількох регіонів країни. Під час обшуків у порушників вилучили обладнання та тютюнових виробів без марок акцизного податку на майже 7 млн грн.

Нацполіції продовжує заходи із встановлення місць підпільних виробництв тютюнової продукції як основного постачальника контрафакту на споживчий ринок, через яких держава втрачає надходження до бюджету. У травні оперативники управління стратегічних розслідувань у Львівській області за участю підрозділу патрульної поліції на трасі Київ-Чоп зупинили вантажівку, за кермом якої перебував вінничанин. Тоді у вантажному відділенні авто виявили змонтовану конструкцію, за якою були приховані 180 ящиків із понад 126 000 пачок цигарок — вартість вилученого склала 6 мільйонів гривень.

У ході подальших оперативних заходів правоохоронці встановили «власників» вилученого підакцизного товару та місцезнаходження підпільного цеху, склади для зберігання та шляхи реалізації сигарет.

Організували цигарковий «бізнес» четверо мешканців Вінниці. Щоб не привертати зайву увагу, фігуранти орендували ангар на території промзони одного з районів міста. Для налагодження безперебійного виготовлення сигарет, зловмисники завезли й встановили у приміщенні промислову лінію з виробничими потужностями до 40 000 пачок на добу. До роботи у цеху ділки залучили сімох осіб — жителів Вінницької та Житомирської областей.

Тютюновий «бізнес» приносив його організаторам до 30 млн грн прибутку на місяць, при цьому вони не сплачували жодних податків. Відтак бюджет щомісяця не доотримував близько 6 мільйонів гривень.

28 серпня оперативники ДСР та УСР у Львівській області Нацполіції спільно з детективами територіального управління БЕБ у Львівській області провели 11 обшуків на території Вінниці. В орендованому нежитловому приміщенні правоохоронці виявили підпільний цех з робітниками, які безпосередньо працювали на лінії виробництва цигарок.

Під час слідчих дій вилучили обладнання для виготовлення, 8 000 пачок цигарок без марок акцизного податку, 43 680 пачок готової контрафактної продукції торговельних марок «Прима», «Astru» та «Ritm», понад 3,1 тонни тютюну, вантажний автомобіль для перевезення готового товару, матеріали для пакування, мобільні телефони та «чорнові» записи. Загальна вартість вилученої лінії та тютюнової продукції складає близько 7 млн грн.

Досудове розслідування триває за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури за ч. 1 ст. 199 (Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів) та ч. 2 ст. 204 (Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) Кримінального кодексу України.

Слідством встановлюється повне коло осіб, причетних до протиправної діяльності, для притягнення їх до кримінальної відповідальності.

Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України