У Вінниці ліквідували схему ухилення від мобілізації, до організації якої причетний посадовець РТЦК та СП

Затримали 30-річного військового 3 січня в обласному центрі слідчі обласного главку поліції спільно зі співробітниками Служби безпеки України за процесуального керівництва Вінницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону.

За 16 тисяч доларів командир взводу обіцяв «допомогти» отримати відстрочку від призову 4-м військовозобов’язаним.

Також слідчі встановили, що фігурант за 600 доларів «продавав» їм частково заповнені бланки повісток, щоб предʼявляти їх представникам ТЦК, видаючи за справжні. Таким чином військовозобовʼязані мали змогу ухилитися від мобілізації.

Зловмисника затримали одразу після отримання ним коштів.

Слідчі повідомили фігуранту про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Вінницької області