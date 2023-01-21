У Вінниці менш ніж за годину затримали рецидивіста, підозрюваного у вчиненні грабежу
20 січня наряд групи реагування патрульної поліції Відділу поліції № 3 Вінницького райуправління затримав раніше неодноразово судимого 49-річного чоловіка, який увірвався до дачного будинку, та на очах господарки забрав гаманець з грошима і банківськими картками.
Близько 14 години на спецлінію 102 надійшло повідомлення про пограбування. 29-річна потерпіла повідомила, що до її будинку поблизу Стрижавки забіг невідомий чоловік і відібрав у не 1500 гривень, інші цінні речі.
Під час спілкування з поліцейськими потерпіла надав детальний опис нападника. Впродовж години інспектори розшукали та затримали грабіжника.
49-річний місцевий житель чотири рази притягувався до відповідальності за майнові злочини. Наразі у суді слухаються матеріали справи за вчинення ним у аналогічного пограбування.
Речі потерпілої вилучені.
Правопорушник перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Йому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України (Грабіж). За таке правопорушення передбачено до 10 років ув’язнення.
Відділ комунікації поліції Вінницької областіTweet