У Вінниці менш ніж за годину затримали рецидивіста, підозрюваного у вчиненні грабежу

20 січня наряд групи реагування патрульної поліції Відділу поліції № 3 Вінницького райуправління затримав раніше неодноразово судимого 49-річного чоловіка, який увірвався до дачного будинку, та на очах господарки забрав гаманець з грошима і банківськими картками.

Близько 14 години на спецлінію 102 надійшло повідомлення про пограбування. 29-річна потерпіла повідомила, що до її будинку поблизу Стрижавки забіг невідомий чоловік і відібрав у не 1500 гривень, інші цінні речі.

Під час спілкування з поліцейськими потерпіла надав детальний опис нападника. Впродовж години інспектори розшукали та затримали грабіжника.

49-річний місцевий житель чотири рази притягувався до відповідальності за майнові злочини. Наразі у суді слухаються матеріали справи за вчинення ним у аналогічного пограбування.

Речі потерпілої вилучені.

Правопорушник перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Йому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України (Грабіж). За таке правопорушення передбачено до 10 років ув’язнення.

Відділ комунікації поліції Вінницької області