У Вінниці оперативно затримали раніше судимого злодія, який обікрав військовослужбовця

Зловмисник у лікарні із кишені потерпілого забрав мобільний телефон та покинув місце злочину. Причетного чоловіка затримали у процесуальному порядку. Відомо, що фігурант раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення майнових злочинів. Наразі слідчі готують йому повідомлення про підозру.

До поліції з повідомлення про злочин звернувся 38-річний житель Хмільницького району. Потерпілий повідомив про те, що у приміщенні медустанови у нього викрали гаджет.

У ході оперативно-розшукових заходів правоохоронці Вінницького райуправління встановили, що до злочину причетний 38-річний житель Донецької області, який також перебував на лікування у медичному закладі. Затримали фігуранта неподалік місця вчинення злочину.

Наразі чоловік перебуває у кімнаті затриманих.

Речовий доказ – мобільний телефон, слідчі вилучили.

За цим фактом розпочато досудове розслідування за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Санкція статті передбачає покарання до 8 років ув’язнення.

Відділ комунікації поліції Вінницької області