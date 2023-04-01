у вінниці оперативники встановили зловмисника, який обікрав військового

31 березня працівники Відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції встановили особу правопорушника, який з банківської картки військового викрав гроші та інші цінні речі.

До поліції звернувся 53-річний мешканець Вінницького району з повідомленням про крадіжку коштів з його банківської картки та особистих речей. Чоловік розповів, що відсутність грошей він виявив після отримання повідомлення про здійснення несанкціонованих транзакцій. Також з його гаманця зникли ще 2000 гривень й інші речі.

Як розповів керівник Відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Юрій Голуб, поліцейські встановили, що напередодні потерпілий тимчасово винаймав кімнату в обласному центрі, де окрім нього перебували ще двоє чоловіків. Один із них потрапив під підозру поліцейських.

Того ж дня оперативники ідентифікували особу правопорушника та розшукали його на вулиці Стрілецькій у м. Вінниці. Ним виявився 20-річний мешканець Тульчинського району, який тимчасово проживає у м. Вінниці.

З чужої картки зловмисник встиг зняти 14 000 гривень.

Речові докази вилучені частково.

За фактом крадіжки слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України. Процесуальне керівництво здійснюється Вінницькою окружною прокуратурою. За такий злочин передбачено покарання – до 8 років позбавлення волі.

Слідством вирішується питання щодо повідомлення зловмисникові про підозру.

Відділ комунікації поліції Вінницької області