у вінниці оперативники затримали раніше судимого зловмисника, який пограбував місцевого жителя

19 жовтня поліцейські розшукали та затримали 47-річного вінничанина, причетного до пограбування. Застосувавши фізичну силу, нападник відібрав у потерпілого мобільний телефон. Поліція розпочала досудове розслідування.

До поліції із повідомленням про злочин звернувся 26-річний житель м. Вінниця. Чоловік розповів, що близько 20 години біля будинку по вулиці Келецька невідомий відібрав у нього мобільний телефон та втік.

За словами т.в.о. начальника Відділення поліції №1 Вінницького районного управління поліції Сергія Петлика, вжитими розшуковими заходами та переглядаючи відео з камер спостереження, оперативники встановили зловмисника, причетного до вчинення злочину й затримали його за місцем проживання. Ним виявився раніше судимий за майнові злочини 47-річний житель м. Вінниця.

Грабіжник затриманий та перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

Слідством вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 186 КК України (грабіж). За таке правопорушення передбачено до 10 років ув’язнення.

Відділ комунікації поліції Вінницької області