У Вінниці пʼяний зловмисник пошкодив більше десятка автомобілів (фото)

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Злочин стався 9 вересня вночі в одному з мікрорайонів обласного центру. Причетного до правопорушення 22-річного місцевого жителя відразу затримали на місці події працівники поліції охорони. Під час вчинення злочину чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Близько 3 години ночі до поліції надійшло повідомлення про те, що невідомий пошкоджує автомобілі у дворах будинків по вулиці Порика. Екіпаж працівників поліції охорони за лічені хвилини розшукав та затримав чоловіка, який палицею наносив пошкодження черговій автівці.

у вінниці пʼяний зловмисник пошкодив більше десятка автомобілів місцевих жителів: поліцейські встановили правопорушника

Задокументувала правопорушення слідчо-оперативна група Відділення поліції № 1 Вінницького райуправління поліції.

у вінниці пʼяний зловмисник пошкодив більше десятка автомобілів місцевих жителів: поліцейські встановили правопорушника

За попередньою інформацією слідства, упродовж декількох годин зловмисник камінням, цеглою та палицею встиг пошкодити 12 транспортних засобів, запаркованих біля будинків на проспекті Космонавтів та вулиці Порика.

у вінниці пʼяний зловмисник пошкодив більше десятка автомобілів місцевих жителів: поліцейські встановили правопорушника

Результати освідування виявили в організмі чоловіка 1,75 проміле алкоголю. Свій вчинок зловмисник пояснити не зміг.

у вінниці пʼяний зловмисник пошкодив більше десятка автомобілів місцевих жителів: поліцейські встановили правопорушника

Дії чоловіка підпадають під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Санкція статті передбачає покарання – до 5 років обмеження волі.

у вінниці пʼяний зловмисник пошкодив більше десятка автомобілів місцевих жителів: поліцейські встановили правопорушника

Триває досудове розслідування.

Відділ комунікації поліції Вінницької області

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