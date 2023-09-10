У Вінниці пʼяний зловмисник пошкодив більше десятка автомобілів (фото)

Злочин стався 9 вересня вночі в одному з мікрорайонів обласного центру. Причетного до правопорушення 22-річного місцевого жителя відразу затримали на місці події працівники поліції охорони. Під час вчинення злочину чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Близько 3 години ночі до поліції надійшло повідомлення про те, що невідомий пошкоджує автомобілі у дворах будинків по вулиці Порика. Екіпаж працівників поліції охорони за лічені хвилини розшукав та затримав чоловіка, який палицею наносив пошкодження черговій автівці.

Задокументувала правопорушення слідчо-оперативна група Відділення поліції № 1 Вінницького райуправління поліції.

За попередньою інформацією слідства, упродовж декількох годин зловмисник камінням, цеглою та палицею встиг пошкодити 12 транспортних засобів, запаркованих біля будинків на проспекті Космонавтів та вулиці Порика.

Результати освідування виявили в організмі чоловіка 1,75 проміле алкоголю. Свій вчинок зловмисник пояснити не зміг.

Дії чоловіка підпадають під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Санкція статті передбачає покарання – до 5 років обмеження волі.

Триває досудове розслідування.

Відділ комунікації поліції Вінницької області