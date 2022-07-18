У Вінниці поліцейські викрили шахрая, який ошукав пенсіонера за схемою «Ваш син вчинив ДТП» на ₴150 000

Як встановили правоохоронці, 83-річний вінничанин передав зловмиснику 2800 доларів США та 46 000 гривень під приводом не притягнення його сина до кримінальної відповідальності.

13 липня у поліцію за допомогою звернувся 83-річний житель Вінниці, який повідомив, що до нього зателефонував невідомий чоловік та розповів, що його син вчинив дорожньо-транспортну пригоду і збив пішохода. На лікування потерпілого та для “вирішення питання” щодо непритягнення до кримінальної відповідальності терміново необхідні гроші. Чоловік повірив вигаданій історії та передав невідомому чоловіку кошти у сумі 2800 доларів США та 46 тисяч гривень. Згодом з’ясувалось, що в аварію син заявника не потрапляв, а насправді чоловік став жертвою шахрая.

До розкриття злочину були задіяні оперативники кримінальної поліції та співробітники інших служб відділення поліції № 1 Вінницького районного управління поліції.

Правоохоронці оперативно встановили, що до скоєння злочину причетний 37-річний громадянин республіки Молдова, житель міста Одеса. Поліцейські встановили місце перебування зловмисника та повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Покарання передбачене санкцією статті – позбавлення волі на строк до трьох років.

Слідством вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Досудове розслідування триває, проводиться перевірка на причетність зловмисника до вчинення аналогічних злочинів на території Вінницької області.

Відділ комунікації поліції Вінницької області