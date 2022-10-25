У Вінниці поліцейські затримали грабіжника, який напав на неповнолітнього

24 жовтня на місці вчинення злочину поліцейські Вінницького районного управління поліції затримали 18-річного вінничанина, який пограбував неповнолітнього хлопця. Нападник відібрав у 14-річного потерпілого грошові кошти.

На місце події працівників поліції викликав місцевий житель, який мимоволі став очевидцем правопорушення.

Як розповів керівник Вінницького районного управління поліції Віталій Курчик, поліцейські відразу прибули за викликом та на місці події затримали зловмисника. Ним виявився 18-річний мешканець Вінниці. Правоохоронці з’ясували, що на вулиці Трамвайній нападник, погрожуючи застосуванням сили, відібрав у неповнолітнього грошові кошти в сумі 1000 гривень.

Кошти потерпілого вилучено.

Правоохоронці встановили, що наразі у суді на розгляді відносно затриманого перебуває кримінальне провадження за збут наркотичних засобів.

Правопорушник затриманий в процесуальному порядку та перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

За цим фактом поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України (грабіж). За таке правопорушення передбачено покарання до 10 років позбавлення волі.

Слідством вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Відділ комунікації поліції Вінницької області