у вінниці поліція встановила зловмисника, який обкрадав родичів

13 листопада оперативники Відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції встановили причетного до двох крадіжок правопорушника. За скоєне йому загрожує до 8 років ув’язнення.

Із заявою про крадіжку ювелірних виробів з будинку по вулиці Молодіжна до поліції звернулась 63-річна жителька м. Вінниці. Жінка повідомила, що відсутність ювелірних виробів, які вона зберігала в сумці у коридорі будинку, виявила 13 листопада.

Під час виїзду на місце події поліцейські з’ясували, що зловмисник проник до помешкання заявниці через вікно.

В ході проведення розшукових заходів в поле зору працівників поліції потрапив 25-річний вінничанин, родич потерпілої. Чоловік раніше притягувався до кримінальної відповідальності за ряд злочинів. У скоєному він зізнався. Викрадене у нього не вилучено в зв’язку з реалізацією.

Того ж дня поліцейські встановили причетність чоловіка до ще однієї крадіжки.

До поліції із заявою про викрадення майна до поліції звернувся 50-річний вінничанин. Чоловік розповів, що з його домоволодіння по вулиці Соломії Крушельницької невідомий викрав зварювальний апарат, мінімийку та мобільний телефон.

Під час виїзду на місце події під підозру поліцейських потрапив 25-річний син потерпілого, який у скоєному зізнався. Речові докази він встиг реалізувати.

За цими фактами слідчими розпочаті розслідування за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка). За такий злочин передбачено покарання – до 8 років позбавлення волі.

Наразі вирішуються питання щодо повідомлення зловмисникові про підозру.

Відділ комунікації поліції Вінницької області