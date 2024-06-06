У Вінниці працівник приватної охоронної фірми отримав вогнепальне поранення

4 червня близько 00:10 на спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що в обласному центрі біля одного з багатоповерхових будинків по вул. Василя Порика чути постріли.

На місці події поліцейські встановили, що поруч із місцевим магазином між людьми виникла суперечка. Тож, аби запобігти подальшому конфлікту, продавчиня натиснула «тривожну кнопку».

По приїзду представників приватної охоронної фірми, між компанією людей та охоронцями виник конфлікт. У ході інциденту один з присутніх чоловіків застосував зброю та спричинив вогнепальне поранення в ногу 58-річному охоронцю. Також одна із куль влучила у припаркований поруч транспортний засіб. Поранений – госпіталізований, загрози його життю немає.

З місця злочину працівники поліції вилучили гільзи. Знаряддя злочину – пістолет, якого зловмисник намагався позбутися, виявили неподалік. 26-річний житель Одещини затриманий у процесуальному порядку та з ним проводяться слідчі дії.

Слідчі відділення поліції № 1 Вінницького райуправління повідомили затриманому про підозру за ч. 4 ст. 296 (хуліганство, вчинене із застосуванням зброї) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до семи років ув’язнення.

Триває досудове розслідування.

Процесуальне керівництво здійснює Вінницька спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.

Відділ комунікації поліції Вінницької області