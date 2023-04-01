У Вінниці суд виправдав чоловіка, якого звинуватили у зламаному пальці поліціянтки

Вінницький міський суд Вінницької області визнав громадянина невинуватим у насильстві до співробітниці правоохоронного органу.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 14 березня.

У жовтні 2021-го двоє інспекторів поліції виїхали за викликом жінки, яка скаржилась, що її сусід по підʼїзду бешкетує, стукає їй у двері та ображає її нецензурною лайкою. Коли поліцейські перебували на сходовій клітині до них піднявся той самий чоловік, ідучи у свою квартиру.

Працівники поліції вимагали, щоб порушник вийшов з ними на вулицю, до службової машини, щоб скласти протокол. Виникла суперечка. Чоловік опинився на підлозі і патрульні намагалися застосувати кайданки. Обвинувачений нібито схопив жінку-поліцейського за руку і зламав їй палець.

У цей момент у підʼзд зайшли батьки затримуваного. Вони побачили, що жінка-поліцейська сиділа на ногах їх сина, а чоловік-поліцейський коліном тиснув йому на шию. Батько відтягнув поліцію і забрав сина в квартиру.

У судовому засіданні обвинувачений вину не визнав. Пояснив, що того дня випив келих пива і йшов додому. Коли він дійшов до квартири, то виявив, що не має ключів. Він стукав у свої двері, а не в сусідські двері. У коридор виийшла сусідка і він щось сказав їй, але не ображав. Потім на темній сходинковій клітині його зупинили якісь люди, казали, що він мусить їхати з ними у відділ поліції. Коли він відмовився, поліцейський завів йому руку за спину і повалив його на підлогу. Він сильно ударився головою об підлогу. Тоді поліцейський сів на нього зверху і таким чином утримував. Чоловік стверджував, що він не торкався до патрульної, тілесних ушкоджень їй не завдавав, не мав умислу комусь зашкодити.

Жоден із присутніх, крім свідка-поліцейського не бачив, щоб обвинувачений хапав потерпілу за руку. На двох відеозаписах — з нагрудної камери та з мобільного телефону потерпілої також не зафіксовано цього моменту та не чутно крику потерпілої. Тому суд вважає цю обставину недоведеною, а показання свідка-поліцейського і його напарниці-потерпілої оцінює критично, як намагання створити штучний доказ винуватості. На відео видно, як обвинувачений лежить на підлозі, ховає та видирає свої руки від інспектора поліції, який намагається надіти на нього, кайданки, при цьому обвинуваченого несамовито кричить, а його батько просить поліцейського не бити та не душити сина.

Дії поліцейських, на думку суду, не були професійними та грамотними, що призвело до напруженої ситуації і травмування як працівника поліції, так і особи, до якої поліцію викликали. Адже поліцейські, могли на місці з`ясувати всі обставини і скласти протокол Особу правопорушника було встановлено, заявниця була опитана, сусіди-свідки могли бути допитані. Завданням поліції є припинення та попередження правопорушень, забезпечення громадського порядку, а не навпаки. Обвинувачений був значно менший за поліцейського як за вагою, так і за зростом, був в стані спʼяніння, тож його затримання не мало бути надто складним для досвідченого професіонала. У реальності все сталося з точністю до навпаки — правопорушник не був затриманий, але був травмований, протокол не був складений, працівник поліції отримала тілесні ушкодження.

Можна зробити лише припущення, що потерпіла, намагаючись передати своєму колезі кайданки, могла отримати тілесні ушкодження внаслідок необережних дій, але неможливо навіть встановити чиїх.